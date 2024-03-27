Amazon.com инвестирует в ИИ-стартап Anthropic дополнительно $2,75 млрд

Amazon.com Inc. дополнительно инвестирует в ИИ-стартап Anthropic, созданный в 2021 году бывшими сотрудниками OpenAI, $2,75 млрд в рамках сделки, заключённой в прошлом году, пишет агентство Bloomberg. Общий объём инвестиций Amazon в Anthropic с учётом этой суммы, а также инвестиций, объявленных компанией в сентябре прошлого года, достигнет $4 млрд. В рамках сделки Amazon имела право на дополнительные инвестиции в виде конвертируемых векселей при условии, что она сделает это до конца марта. Источник изображения: Amazon.com

Источник: 3dnews.ru