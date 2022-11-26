Amazon опубликовал инструментарий для Linux-контейнеров Finch

Компания Amazon представила Finch, открытый инструментарий для сборки, публикации и запуска Linux-контейнеров. Инструментарий отличается очень простым процессом установки и использованием типовых готовых компонентов для работы с контейнерами в формате OCI (Open Container Initiative). Код Finch написан на языке Go и распространяется под лицензией Apache 2.0.

Проект пока находится на ранней стадии развития и включает лишь базовую функциональность — компания Amazon решила не завершать разработку за закрытыми дверями и чтобы не заставлять ждать готовности финального продукта опубликовала код начальной версии, полагая, что это может привлечь заинтересованных участников и позволит учесть в процессе разработки высказанные представителями сообщества мнения и идеи. Основное задачей проекта называется упрощение работы с Linux-контейнерами на хост-системах не на основе Linux. Первый выпуск поддерживает только работу с Linux-контейнерами в окружении macOS, но в дальнейшем планируется предоставить варианты Finch для Linux и Windows.

Для построения интерфейса командной строки в Finch используются наработки nerdctl, предоставляющего совместимый с Docker набор команд для сборки, запуска, публикации и загрузки контейнеров (build, run, push, pull и т.п.), а также дополнительные опциональные возможности, такие как режим работы без root, шифрование образов, распространение образов в режиме P2P при помощи IPFS и заверение образов цифровой подписью. В качестве runtime для управления контейнерами применяется containerd. Для сборки образов в формате OCI задействован инструментарий BuildKit, а для запуска виртуальных машин с Linux, настройки совместного доступа к файлам и перенапрпвления сетевых портов — Lima.

Finch связывает nerdctl, containerd, BuildKit и Lima в одно целое и позволяет сразу приступить к работе, без необходимости разбираться и настраивать все эти компоненты по отдельности (если в Linux-системах с запуском контейнеров не возникает проблем, то создание окружения для запуска Linux-контейнеров в Windows и macOS не является тривиальной задачей). Для работы предлагается собственная утилита finch, которая скрывает за унифицированным интерфейсом детали работы с каждым входящим в состав компонентом. Для начала работы достаточно установить предоставляемый пакет, который включает всё что необходимо, после чего можно сразу создавать и запускать контейнеры.



Источник: opennet.ru