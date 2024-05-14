Amazon подтвердила сериал с живыми актёрами по Tomb Raider — первый тизер и подробности

Ходившие год назад слухи о сериале от Amazon по мотивам серии приключенческих экшенов Tomb Raider получили подтверждение. Компания официально анонсировала шоу и поделилась первыми его подробностями. Лара Крофт в Call of Duty (источник изображения: Activision)

Источник: 3dnews.ru