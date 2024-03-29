Amazon потратит почти $150 млрд на расширение ЦОД, чтобы стать лидером в области ИИ

В ближайшие 15 лет Amazon планирует потратить $148 млрд на дата-центры, что позволит ей справиться с ожидаемым взрывным ростом спроса на приложения ИИ и другие цифровые сервисы, пишет Bloomberg. В прошлом году темпы роста выручки AWS упали до рекордно низкого уровня, поскольку клиенты стремились сократить расходы и откладывали реализацию проектов модернизации. Сейчас их расходы снова начинают расти, и Amazon готовит на будущее землю под расширение ЦОД и договаривается о поставках электроэнергии. Планируемые затраты Amazon на ЦОД превышают обязательства Microsoft и Google (холдинг Alphabet), хотя ни одна из компаний не раскрывает расходы, связанные с ЦОД, так последовательно, как Amazon, отметил Bloomberg. «Мы значительно расширяем мощности, — сообщил Кевин Миллер (Kevin Miller), вице-президент AWS, курирующий дата-центры компании. — Я думаю, это просто даёт нам возможность стать ближе к клиентам».

Источник: 3dnews.ru