Amazon представила свой ИИ-генератор изображений Titan Image Generator

На конференции AWS re:Invent компания Amazon представила собственный ИИ-генератор изображений Titan Image Generator на платформе Bedrock. Он предназначен для создания изображений на основе текстовых запросов, а также предлагает поддержку различных дополнительных функций редактирования уже готовых изображений. Источник изображения: Amazon

Источник: 3dnews.ru