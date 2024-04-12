Amazon включила в состав совета директоров крупного специалиста по искусственному интеллекту, который работал в Google и Baidu

Американский интернет-гигант Amazon вчера, как сообщает Reuters, объявил о включении в состав совета директоров Эндрю Ына (Andrew Ng), который является крупным специалистом в области систем искусственного интеллекта, и руководил соответствующими инициативами внутри компаний Google и Baidu. Он также преподаёт в Стэнфордском университете. Источник изображения: Pixabay, DeltaWorks

Источник: 3dnews.ru