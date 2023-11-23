Amazon задумала обучить 2 млн человек работе с ИИ

Компания Amazon Web Services (AWS) представила новую инициативу AI Reday, благодаря которой она намерена привить 2 млн человек навыки работы с искусственным интеллектом (ИИ) к 2025 году. Как сообщает Silicon Angle, компания хочет обеспечить доступ к образованию в сфере ИИ всем, кто желает учиться. У компании уже есть более 80-ти курсов, связанных с ИИ. В компании уверены, что ИИ стал самой «преобразующей» технологией нынешнего поколения, поэтому AWS намерена раскрыть её полный потенциал для решения самых серьёзных мировых проблем. AWS создаст несколько бесплатных обучающих онлайн-курсов. Три разработаны для обучающихся без опыта программирования, а прочие предназначены для разработчиков. Большинство курсов включают материалы, помогающие ознакомиться с ИИ-сервисами самой AWS.

Источник: 3dnews.ru