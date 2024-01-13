Amazon заполонили товары с названием «извините, я не могу выполнить запрос», и всё из-за ChatGPT

Пользователи стали замечать, что в названии многочисленных товаров на разных интернет-площадках появилось предупреждение о нарушении политики OpenAI. «Извините, но я не могу выполнить запрос, поскольку он противоречит политике использования OpenAI», — говорится в сообщении, которое можно найти в описании разных товаров на Amazon и некоторых других интернет-площадка. С чем именно это связано, на данный момент неизвестно. Источник изображений: The Verge

Источник: 3dnews.ru