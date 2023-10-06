Amazon запустила в космос первые интернет-спутники Project Kuiper

Компания Amazon наконец приступила к реализации проекта Project Kuiper, в рамках которого планируется создать на орбите Земли спутниковую группировку для предоставления доступа в интернет. В конечном счёте компания намерена конкурировать на рынке с системой SpaceX Starlink. Первые два тестовых аппарата KuiperSat-1 и KuiperSat-2 отправились в космическое пространство на ракете Atlas V компании United Launch Alliance (ULA). Ракета вместе с тестовыми спутниками стартовала с площадки космодрома на мысе Канаверал во Флориде в 14:06 по времени Восточного побережья, то есть в 21:06 по московскому времени.

Источник: 3dnews.ru