AMD неожиданно обновила 14-нм процессор Athlon 3000G на архитектуре Zen — у него теперь новая упаковка

В ноябре 2019 года компания AMD вывела на рынок гибридный процессор Athlon 3000G с двумя вычислительными ядрами поколения Zen и встроенной графикой Radeon Vega 3, который выпускался по 14-нм техпроцессу компанией GlobalFoundries. Для своего времени он был неплохим бюджетным предложением, но компания и не думает прерывать жизненный цикл этой модели даже сейчас, предлагая её в рознице уже в обновлённой недавно упаковке. Источник изображения: X, Hoang Anh Phu

Источник: 3dnews.ru