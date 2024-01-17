AMD официально снизила до $749 цену Radeon RX 7900 XT, а Radeon RX 7900 GRE подешевела до $549

AMD официально снизила рекомендованную стоимость видеокарты Radeon RX 7900 XT, сообщает издание TweakTown со ссылкой на пресс-релиз компании. Выпущенная 13 месяцев назад с изначальной рекомендованной ценой $899 сейчас эта модель предлагается за $749, а в некоторых случаях и того дешевле. Судя по всему, AMD таким образом готовится к выходу прямого конкурента в лице GeForce RTX 4070 Ti Super, имеющего рекомендованную цену в $799. Источник изображения: TweakTown

Источник: 3dnews.ru