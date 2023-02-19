AMD опубликовал код технологии суперсэмплинга FidelityFX Super Resolution 2.2

Компания AMD объявила о доступности исходных текстов обновлённой реализации технологии суперсэмплинга FSR 2.2 (FidelityFX Super Resolution), использующей алгоритмы пространственного масштабирования и реконструкции деталей для снижения потери качества изображения при увеличении масштаба и преобразования в более высокое разрешение. Код написан на языке С++ и распространяется под лицензией MIT. Помимо базового API для языка C++ проектом обеспечена поддержка графических API DirectX 12 и Vulkan, а также шейдерных языков HLSL и GLSL. Предоставляется набор примеров и подробная документация.

FSR используется в играх для масштабирования вывода на экранах с высоким разрешением и позволяет добиться качества, близкого к исходному разрешению, обеспечивая сохранение детализации текстур и чётких граней за счёт реконструкции мелких геометрических и растровых деталей. При помощи настроек можно балансировать между качеством и быстродействием. Технология совместима с различными моделями GPU, включая интегрированные чипы.

В новой версии значительно повышено качество генерируемых изображений и проведена работа по устранению артефактов, таких как появление мерцания и ореола вокруг быстродвижущихся объектов. Внесены изменения в API, что может потребовать внесения изменений в код приложений, в которых используется функциональность генерации масок. Представлен механизм «Debug API Checker», позволяющий упростить интеграцию FidelityFX Super Resolution с приложением в отладочных сборках (после включения режима отладочные сообщения передаются из FSR runtime в игру, что упрощает диагностику возникающих проблем).



Источник: opennet.ru