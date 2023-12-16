AMD открыла исходный код FSR 3

AMD уже традиционно объявила об открытии исходного кода технологии повышения разрешения изображения (upscaling) FSR 3 (FidelityFX Super Resolution) и функции генерации кадров. Компания уже проделывала подобное с предыдущими двумя поколениями технологии.

Отныне разработчики могут свободно включать FSR 3 в игры на Unreal Engine 5 с поддержкой Vulkan и DirectX 12. Апскейлер поддерживается видеокартами RDNA и консолями Xbox Series X|S и PS5.

Первой консольной игрой с FSR 3 должна стать Immortals of Aveum.

Источник: linux.org.ru