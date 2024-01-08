AMD представила Radeon RX 7600 XT — разогнанная RX 7600 с вдвое большим объёмом памяти за $329

Компания AMD представила видеокарту Radeon RX 7600 XT. Новинка предназначена для AAA-игр в разрешении 1080p при максимальных настройках качества графики. Однако с учётом характеристик, она должна без проблем справиться в том числе и с играми в разрешении 1440p при средних и высоких настройках качества. Источник изображений: AMD

Источник: 3dnews.ru