Компания AMD представила на выставке Smart Production Solutions 2023 семейство процессоров Ryzen Embedded 7000, предназначенных для широкого спектра встраиваемых решений, включая промышленную автоматизацию, машинное зрение, робототехнику и edge-серверы. В серию вошли пять моделей чипов в исполнении Socket AM5, выполненные с использованием 5-нм техпроцесса и предлагающие от шесть, восемь или 12 вычислительных ядер с архитектурой Zen 4. Источник изображений: AMD

Источник: 3dnews.ru