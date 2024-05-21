AMD представит архитектуру Zen 5 на Computex в июне и расскажет о ней подробнее на симпозиуме Hot Chips в августе

Компания AMD расскажет о «новом поколении высокопроизводительных ПК, технологиях ЦОД и искусственного интеллекта» на предстоящей выставке Computex в июне. Из этого следует, что производитель может анонсировать новую архитектуру Zen 5 и новое поколение ИИ-движка XDNA. Источник изображений: AMD

Источник: 3dnews.ru