AMD разрешит продавать китайскую Radeon RX 7900 GRE по всему миру — карта будет стоить $549

Компания AMD решила выпустить видеокарту Radeon RX 7900 GRE на международный рынок для конкуренции с графическим ускорителем GeForce RTX 4070 от NVIDIA. Ранее указанная модель видеокарты Radeon продавалась только на рынке Китая. AMD подтвердила, что международные продажи RTX 7900 GRE стартуют 27 февраля. Источник изображений: VideoCardz

Источник: 3dnews.ru