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AMD Ryzen Threadripper Pro 7995WX разогнали до 5,2 ГГц по всем 96 ядрами с помощью СЖО — новые рекорды не заставили себя ждать

В Сети появились новые результаты тестов производительности разогнанного 96-ядерного настольного процессора Ryzen AMD Threadripper Pro 7995WX. На этот раз при использовании кастомной системы жидкостного охлаждения чип разогнали до частоты 5,2 ГГц по всем 96 ядрами. Источник изображения: AMD
Источник: 3dnews.ru

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