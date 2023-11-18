В Сети появились новые результаты тестов производительности разогнанного 96-ядерного настольного процессора Ryzen AMD Threadripper Pro 7995WX. На этот раз при использовании кастомной системы жидкостного охлаждения чип разогнали до частоты 5,2 ГГц по всем 96 ядрами. Источник изображения: AMD

Источник: 3dnews.ru