AMD сдержала слово: раскрыта тактовая частота экономичных ядер в процессорах Ryzen

Компания AMD выполнила обещание и сообщила полные характеристики гибридных процессоров Ryzen 8000G, включая тактовые частоты их малых ядер Zen 4c. На момент анонса этих чипов производитель не включит эту информацию в свои рекламные материалы. Источник изображений: AMD

Источник: 3dnews.ru