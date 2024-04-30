AMD становится серверной компанией, а продажи Radeon и чипов для консолей упали вдвое

Компания AMD опубликовала финансовый отчёт за первый квартал текущего года. Финансовые показатели немного превзошли ожидания аналитиков Уолл-стрит, однако на большинстве направлений компания показала спад по сравнению с предыдущим кварталом. Акции AMD уже отреагировали падением на 7 % на расширенных торгах. Чистая прибыль AMD в первом квартале текущего года составила $123 миллиона. Это значительно лучше показателя за первый квартал 2023 года — тогда компания сообщила о чистом убытке в $139 миллионов. Однако по сравнению с предыдущим кварталом, то есть четвёртой четвертью 2023 года, чистая прибыль обвалилась на 82 %.

Источник: 3dnews.ru