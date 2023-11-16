AMD Threadripper Pro 7995WX разогнали до 4,8 ГГц без жидкого азота — три новых рекорда в Cinebench и потребление 980 Вт

Как показали первые тесты, новейший 96-ядерный процессор AMD Ryzen Threadripper Pro 7995WX способен преодолеть рубеж в 100 000 баллов Cinebench R23 даже без принудительного увеличения тактовых частот. На этой неделе американскому энтузиасту Sampson удалось покорить три мировых рекорда в бенчмарках Cinebench при помощи такого процессора с разгоном «на воздухе», установив планку для соперников на недосягаемых ранее уровнях. Источник изображения: IceGiant

Источник: 3dnews.ru