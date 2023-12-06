AMD выпустила драйвер с обновлённым интерфейсом, новыми функциями и поддержкой свежих игр

Компания AMD выпустила свежий пакет графического драйвера Radeon Software Adrenalin Edition 23.12.1 WHQL. В него добавлена поддержка игр The Finals и Avatar: Frontiers of Pandora. Однако ключевыми особенностями свежего ПО компании AMD является изменение дизайна пользовательского интерфейса, а также возвращение технологии AMD HAGS, которая помогает планировщику задач Windows более эффективно управлять нагрузкой видеокарты. Источник изображения: Ubisoft

Источник: 3dnews.ru