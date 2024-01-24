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AMD выпустила драйвер с поддержкой Radeon RX 7600 XT и генератором кадров Fluid Motion Frames

Компания AMD выпустила свежий пакет графического драйвера Radeon Software Adrenalin 24.1.1 WHQL. Ключевой особенностью программного обеспечения является поддержка видеокарты Radeon RX 7600 XT, продажи которой начнутся сегодня. Кроме того, в новое ПО производитель добавил технологию Fluid Motion Frames (AFMF), отвечающую за генерацию кадров в играх и повышающую их производительность. В драйвер также добавлена поддержка игр Like A Dragon: Infinite Wealth и Tekken 8. Источник изображения: VideoCardz
Источник: 3dnews.ru

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