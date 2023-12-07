AMD заметно подняла прогноз по ёмкости рынка ускорителей для систем ИИ

Мероприятие AMD, на котором были в очередной раз продемонстрированы ускорители вычислений Instinct MI300 и MI300X, использовалось руководством компании для обновления прогноза по ёмкости профильного рынка. Если ещё недавно компания оценивала этот параметр в $150 млрд по состоянию на 2027 год, то сейчас она подняла планку до $400 млрд. Источник изображения: AMD

Источник: 3dnews.ru