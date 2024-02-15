Американцы предложили доступный способ повысить эффективность водородных топливных ячеек и электролизёров

Молодая компания из Чикаго Celadyne собрала средства на производство придуманных ею протонообменных мембран для водородных топливных ячеек и электролизёров. Утверждается, что мембрана с покрытием из наночастиц повысит эффективность топливных элементов и электролизёров на 15–20 %. Благодаря новой мембране водородное топливо станет конкурентоспособным по сравнению с ископаемым в ряде областей применения, что ценно само по себе. Образец мембраны с нанопокрытием. Источник изображения: Celadyne

Источник: 3dnews.ru