Американские разработчики ИИ провели секретные переговоры с Китаем об опасности новых технологий

Американские компании OpenAI, Anthropic и Cohere, работающие в сфере искусственного интеллекта, ведут секретные переговоры с китайскими экспертами по безопасности в этой области. Это происходит на фоне всеобщей обеспокоенности относительно того, что ИИ-алгоритмы могут использоваться для распространения дезинформации и угрожать социальной сплочённости общества. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на собственные осведомлённые источники. Источник изображения: Gerd Altmann / pixabay.com

Источник: 3dnews.ru