Американский лунный модуль Nova-C не пережил лунную ночь

Лунный посадочный модуль Nova-C, также известный как «Одиссей», не вышел из «спящего» режима после лунной ночи и таким образом навсегда прекратил работу. Аппарат не был рассчитан на то, чтобы выдержать экстремально низкие температуры, сообщила в соцсети X американская компания-разработчик аппарата Intuitive Machines. Nova-C был переведён в спящий режим 1 марта с наступлением лунной ночи. Источник изображения: Intuitive Machines

Источник: 3dnews.ru