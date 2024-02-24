Американский модуль Nova-C завалился на бок при посадке на Луну — это мешает связи с Землёй

Состояние первого за более чем 50 лет спустившегося на Луну американского модуля Nova-C понемногу проясняется. Как заявил глава компании-разработчика аппарата, по всей видимости, модуль лежит на боку обоими антеннами связи вниз. Одна из двух солнечных батарей обращена в сторону от солнца, но вторая, похоже, способна вырабатывать энергию. К такому положению дел мог привести ряд оплошностей, совершённых в процессе финальной сборки модуля. Глава Intuitive Machines показывает вероятное положение спускаемого модуля на поверхности Луны. Источник изображения: NASA

Источник: 3dnews.ru