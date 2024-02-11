Американский регулятор разрешил Samsung включить функцию выявления апноэ во сне в Galaxy Watch

Samsung получила разрешение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США на использование функции обнаружения апноэ во сне в смарт-часах Samsung Galaxy Watch. Как сообщает The Verge, данная функция появится в носимом устройстве для жителей США после обновления приложения Samsung Health Monitor в III квартале. Источник изображения: Samsung

Источник: 3dnews.ru