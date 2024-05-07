Американский суд отклонил иск Realtek к MediaTek по чипам для телевизоров

Производитель чипов MediaTek сумел убедить суд Калифорнии отклонить иск, в котором компанию обвиняли в заключении незаконного партнёрского соглашения с организацией по защите патентов с целью подачи необоснованных исков с целью вытеснения конкурирующей компании Realtek с рынка чипов для умных телевизоров, сообщает Reuters. Источник изображения: mediatek.com

Источник: 3dnews.ru