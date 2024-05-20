Аналитики ожидают от Nvidia рекордный квартальный отчёт

На этой неделе о результатах своей деятельности в минувшем фискальном квартале должна отчитаться компания Nvidia. Она уже вошла в число наиболее дорогих компаний мира благодаря энтузиазму инвесторов на фоне бума систем искусственного интеллекта, но аналитики готовы пристально следить за теми факторами, которые мешали Nvidia наращивать выручку прежними темпами в минувшем квартале. Источник изображения: Nvidia

Источник: 3dnews.ru