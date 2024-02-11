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Анонсирован мини-ПК MSI Cubi N ADL с энергоэффективным чипом Intel N100

Компания MSI представила мини-ПК Cubi N ADL с пассивным охлаждением, отличающийся низким потреблением электроэнергии и предназначенный для корпоративного сегмента. Новинка выполнена в корпусе объёмом 0,66 л, отличаясь компактными габаритами и небольшим весом, составляющим всего 540 г. Источник изображений: MSI
Источник: 3dnews.ru

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