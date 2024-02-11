Анонсирован мини-ПК MSI Cubi N ADL с энергоэффективным чипом Intel N100

Компания MSI представила мини-ПК Cubi N ADL с пассивным охлаждением, отличающийся низким потреблением электроэнергии и предназначенный для корпоративного сегмента. Новинка выполнена в корпусе объёмом 0,66 л, отличаясь компактными габаритами и небольшим весом, составляющим всего 540 г. Источник изображений: MSI

Источник: 3dnews.ru