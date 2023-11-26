Анонсирован первый в мире игровой Linux-ноутбук Tuxedo Sirius 16 — он собран на компонентах AMD

Компания Tuxedo Computers, специализирующаяся на создании портативных компьютеров на базе Linux, анонсировала первый игровой ноутбук. Речь идёт о модели Sirius 16 Gen 1, аппаратной основой которой стали 8-ядерный процессор AMD Ryzen 7 7840HS с максимальной рабочей частотой 5,1 ГГц и графический ускоритель Radeon RX 7600M XT с 8 Гбайт видеопамяти GDDR6. Источник изображений: Tuxedo

Источник: 3dnews.ru