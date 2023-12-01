Анонсирован психологический хоррор Supernormal — наследник Allison Road и P.T. с фотореалистичной графикой и общением с потусторонними существами

Слава жуткого интерактивного тизера P.T. от Konami и его не менее проблемной наследницы Allison Road от Криса Кеслера (Chris Kesler) не даёт покоя всё новым разработчикам — состоялся анонс психологического хоррора Supernormal. Источник изображений: Steam

Источник: 3dnews.ru