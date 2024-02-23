Анонсирован смартфон Vivo Y100t с чипом Dimensity 8200, 64-Мп камерой и быстрой 120-Вт зарядкой

Компания Vivo представила в Китае смартфон Vivo Y100t с производительным процессором среднего уровня Dimensity 8200, весьма продвинутой 64-мегапиксельной камерой и поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт. Производитель позиционирует новинку как альтернативу моделям Y100i и Y78t, обладающую самой быстрой среди них зарядкой для батареи ёмкостью 5000 мА·ч. Источник изображения: GSMArena.com

Источник: 3dnews.ru