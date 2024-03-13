К старту продаж готовится первый в мире, как утверждает производитель, портативный монитор Eazeye Radiant с трансфлективным ЖК-дисплеем (TLCD) — это значит, что он может формировать изображение с использованием традиционной задней подсветки или работать в отражённом свете. Источник изображения: eazeye.com

Источник: 3dnews.ru