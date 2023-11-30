Анонсирован Tribes 3: Rivals — скоростной многопользовательский шутер с реактивными ранцами и упором на командное взаимодействие

Разработчики из студии Prophecy Games анонсировали Tribes 3: Rivals — многопользовательский шутер от первого лица с упором на тактику, скорость и командную работу. По случаю анонса также было выпущено геймплейное видео продолжительностью почти восемь минут. Источник изображений: Prophecy Games

Источник: 3dnews.ru