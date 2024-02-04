Анонсирована портативная игровая консоль Orange Pi Neo на базе Manjaro

В рамках FOSDEM 2024 анонсирована портативная игровая консоль Orange Pi Neo.
Ключевые характеристики:
- SoC: AMD Ryzen 7 7840U с видеочипом RDNA 3;
- экран: 7 дюймов с FullHD (1920×1200) со 120 Гц;
- ОЗУ: 16 Гб или 32 Гб DDR 5 на выбор;
- долговременная память: 512 Гб или 2 Тб SSD на выбор;
- беспроводные технологии: Wi-Fi 6+ и Bluetooth 5.3.
Особенностью новинки является то, что в Orange Pi Neo будет использоваться Manjaro. Это вторая портативка, которая использует Linux (SteamDeck использует SteamOs 3 на базе Arch).
Цены пока неизвестны. По инсайдерской информации, помимо версии на Ryzen, разрабатывается версия Orange Pi Neo на ARM.
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Источник: linux.org.ru