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Анонсирована Somber Echoes — научно-фантастическая метроидвания в греко-римском стиле

Издательство Bonus Stage Publishing и разработчики из Rock Pocket Games анонсировали Somber Echoes — научно-фантастическую метроидванию в греко-римском стиле. Сами авторы называют свой проект «любовным письмом» жанру. Источник изображений: Bonus Stage Publishing
Источник: 3dnews.ru

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