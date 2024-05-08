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Анонсирована Sonic Rumble — королевская битва в духе Fall Guys, но от создателей Angry Birds

Sega продолжает расширять горизонты франшизы скоростного ежа Соника. Вслед за экшен-платформером с открытым миром в 2022 году японский издатель и разработчик пойдёт на новый эксперимент — с жанром королевской битвы. Источник изображений: Sega
Источник: 3dnews.ru

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