Анонсирована Sonic Rumble — королевская битва в духе Fall Guys, но от создателей Angry Birds

Sega продолжает расширять горизонты франшизы скоростного ежа Соника. Вслед за экшен-платформером с открытым миром в 2022 году японский издатель и разработчик пойдёт на новый эксперимент — с жанром королевской битвы. Источник изображений: Sega

Источник: 3dnews.ru