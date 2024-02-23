Анонсирована Stable Diffusion 3.0 — ИИ для рисования сменил архитектуру и научился писать

Компания Stability AI выпустила предварительную версию Stable Diffusion 3.0 — флагманской модели искусственного интеллекта следующего поколения для генерации изображений по текстовому описанию. Stable Diffusion 3.0 будет доступна в разных версиях на базе нейросетей размером от 800 млн до 8 млрд параметров. Источник изображений: Stable Diffusion 3.0

Источник: 3dnews.ru