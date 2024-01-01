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Анонсирована The Busting World — ролевая игра в антураже Древнего Китая с элементами стратегии и широкими возможностями

Разработчики из независимой студии FireWo Games анонсировали The Busting World — ролевую игру с открытым миром, действие которой разворачивается в Древнем Китае. Проект содержит в себе элементы стратегии, градостроительного симулятора и приключения. Источник изображений: FireWo Games
Источник: 3dnews.ru

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