Анонсирована The Busting World — ролевая игра в антураже Древнего Китая с элементами стратегии и широкими возможностями

Разработчики из независимой студии FireWo Games анонсировали The Busting World — ролевую игру с открытым миром, действие которой разворачивается в Древнем Китае. Проект содержит в себе элементы стратегии, градостроительного симулятора и приключения. Источник изображений: FireWo Games

Источник: 3dnews.ru