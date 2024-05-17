Анонсировано открытие кода Winamp и переход к совместной разработке

Компания Llama Group объявила о решении открыть код мультимедийного проигрывателя Winamp и перевести проект на модель совместного развития, при которой любой желающий может принять участие в разработке. Публикация кода запланирована на 24 сентября 2024 года. По неофициальной информации переход на открытую модель разработки вызван реорганизацией из-за финансовых проблем, в результате которых в прошлом году компания была вынуждена продать проект Shoutcast и уволить основную команду разработчиков, осуществлявших сопровождение классического Windows-приложения Winamp, в пользу развития одноимённого потокового web-сервиса и мобильных приложений.

Проект Winamp создан Джастином Франкелем и Дмитрием Болдыревым в 1997 году и является одним из самых долгоживущий мультимедийных проигрывателей, продолжающих активное развитие. Winamp изначально ориентирован на использование на платформе Windows и насчитывает около 83 млн пользователей. В апреле были представлены мобильные версии Winamp для платформ Android и iOS. Благодаря самобытности и гибкости в области изменение оформления интерфейса через скины, под впечатлением от Winamp создано несколько открытых клонов для Linux, таких как XMMS, XMMS2, Beep Media Player, Audacious и Qmmp.