Анонсировано улучшение производительности Btrfs в ядре 6.9

В преддверии выпуска Linux Kernel 6.9, Дэвид Стерба из компании SUSE представил обновления для файловой системы Btrfs, которые включают в себя не только улучшение стабильности и исправление ошибок, но и оптимизацию производительности.

Нововведения в производительности Btrfs

Среди ключевых оптимизаций производительности Btrfs в Linux 6.9, Стерба выделяет следующие улучшения:

Ускорение логирования: незначительное ускорение ведения журнала, когда повторно выделяемая структура предварительно выделяется только один раз, что уменьшает задержку и уменьшает конфликт блокировок.

Повышение пропускной способности: незначительное увеличение пропускной способности (+6%), уменьшение конфликтов блокировок после очистки битов отложенного выделения, применимо к нескольким распространённым типам рабочих нагрузок.

Пропуск полного пересчета квот: Если в той же транзакции добавляется новая связь, то полный пересчет квот может быть пропущен.

Эти оптимизации не только улучшают общую производительность Btrfs, но и делают её использование более эффективным в различных сценариях работы.

Дополнительные улучшения BTRFS

В дополнение к упомянутым оптимизациям, Btrfs в Linux 6.9 получит исправление для сжатия Zstd, улучшения в отладочном коде, повышение качества обработки ошибок, подготовку к более детальному разделению блокировок секторов и рефакторинг кода. Все эти изменения направлены на усиление стабильности, безопасности и производительности файловой системы.

Источник: linux.org.ru