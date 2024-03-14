Анонсировано улучшение производительности Btrfs в ядре 6.9

В преддверии выпуска Linux Kernel 6.9, Дэвид Стерба из компании SUSE представил обновления для файловой системы Btrfs, которые включают в себя не только улучшение стабильности и исправление ошибок, но и оптимизацию производительности.
Нововведения в производительности Btrfs
Среди ключевых оптимизаций производительности Btrfs в Linux 6.9, Стерба выделяет следующие улучшения:
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Ускорение логирования: незначительное ускорение ведения журнала, когда повторно выделяемая структура предварительно выделяется только один раз, что уменьшает задержку и уменьшает конфликт блокировок.
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Повышение пропускной способности: незначительное увеличение пропускной способности (+6%), уменьшение конфликтов блокировок после очистки битов отложенного выделения, применимо к нескольким распространённым типам рабочих нагрузок.
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Пропуск полного пересчета квот: Если в той же транзакции добавляется новая связь, то полный пересчет квот может быть пропущен.
Эти оптимизации не только улучшают общую производительность Btrfs, но и делают её использование более эффективным в различных сценариях работы.
Дополнительные улучшения BTRFS
В дополнение к упомянутым оптимизациям, Btrfs в Linux 6.9 получит исправление для сжатия Zstd, улучшения в отладочном коде, повышение качества обработки ошибок, подготовку к более детальному разделению блокировок секторов и рефакторинг кода. Все эти изменения направлены на усиление стабильности, безопасности и производительности файловой системы.
Источник: linux.org.ru