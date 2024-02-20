Анонсированы смарт-часы Haylou RS5 с AMOLED-дисплеем и поддержкой 150 спортивных режимов

Компания Haylou, специализирующаяся на выпуске носимых устройств и беспроводных наушников, представила для глобального рынка смарт-часы Haylou RS5 с ярким AMOLED-дисплеем в прочном корпусе из сплава металла, используемого в авиации. Часы Haylou RS5 оснащены AMOLED-дисплеем с диагональю 2,01 дюйма, разрешением HD (502×410 точек) и частотой обновления 60 Гц, обеспечивающим чёткое изображение и плавную навигацию. Соотношение площади экрана к поверхности корпуса составляет 75 %. Пользователю доступно на выбор более 100 вариантов циферблата из нескольких разделов, включая спортивный, анимационный, технологический, что позволяет подобрать оформление экрана на любой вкус. Также имеется функция постоянно активного дисплея Always-On Display. Защиту экрана от царапин обеспечивает прочное 2.5D-стекло.

Источник: 3dnews.ru