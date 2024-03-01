Анонсированы умные часы Oppo Watch X с двумя чипами и двумя ОС

Вслед за анонсом на выставке на выставке MWC 2024 смарт-часов OnePlus Watch 2 компания Oppo представила умные часы Oppo Watch X, очень похожие внешним обликом на модель OnePlus. Судя по объявленным спецификациям, речь идёт об одном и том же устройстве, которое будет выпускаться под разными брендами. Источник изображений: GSMArena.com

Источник: 3dnews.ru