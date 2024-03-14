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Anthropic представила одну из самых быстрых больших языковых моделей в мире — Claude 3 Haiku

Старта Anthropic, разрабатывающий конкурирующие с GPT-4 от OpenAI модели искусственного интеллекта, выпустил Claude 3 Haiku. Это новая нейросеть в семействе Claude 3, по словам создателей троекратно превосходящая по скорости аналогичные продукты в большинстве рабочих нагрузок. Источник изображения: Anthropic
Источник: 3dnews.ru

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