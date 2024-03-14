Старта Anthropic, разрабатывающий конкурирующие с GPT-4 от OpenAI модели искусственного интеллекта, выпустил Claude 3 Haiku. Это новая нейросеть в семействе Claude 3, по словам создателей троекратно превосходящая по скорости аналогичные продукты в большинстве рабочих нагрузок. Источник изображения: Anthropic

Источник: 3dnews.ru