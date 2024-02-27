Антимонопольная служба ЕС изучит инвестиции Microsoft в стартап Mistral AI

Инвестиции Microsoft в стартап Mistral AI на сумму примерно $16,3 млн привлекли внимание антимонопольной службы Европейского Союза (ЕС). В рамках этого стратегического партнёрства новейшие ИИ-модели французского разработчика станут доступны клиентам облачной платформы Microsoft Azure. Источник изображения: Mistral AI

Источник: 3dnews.ru