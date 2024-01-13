Антисанкционная GeForce RTX 4090D оказалась на 5–6 % медленнее оригинальной RTX 4090 в играх

В китайских медиа опубликованы первые результаты синтетических и игровых тестов урезанной флагманской видеокарты GeForce RTX 4090D, выпущенной специально для Китая. Первым протестировать новинку удалось порталу Expreview, который получил в своё распоряжение образец GeForce RTX 4090D в исполнении Metal Master от компании Galax. Источник изображений: Expreview

Источник: 3dnews.ru