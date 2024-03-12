AOC представила 27-дюймовый монитор с Full HD и 100 Гц по цене $83

Компания AOC выпустила доступный 27-дюймовый монитор 27B35H. Новинка сочетает в себе поддержку разрешения Full HD, повышенную частоту обновления в 100 Гц и скорость отклика в 1 мс (MPRT), что делает его потенциально интересным для геймеров с ограниченным бюджетом. Источник изображений: AOC

Источник: 3dnews.ru